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Kahta'da traktörler gece daha görünür olacak: çiftçilere 800 reflektör dağıtıldı

Kahta'da Bölükyayla Beldesi ve çevre köylerde düzenlenen programda çiftçilere, trafikte görünürlüğü artırmak amacıyla toplam 800 traktör reflektörü verildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'da traktörler gece daha görünür olacak: çiftçilere 800 reflektör dağıtıldı

Program ve amaçlar:

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen "Daha Güvenli Trafik, Daha Güvenli Yarınlar" temalı Traktörlere Reflektör Dağıtım Programı gerçekleştirildi. Etkinlik, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu alanlarda trafikteki güvenliği artırmayı hedefliyor.

Dağıtım alanı ve kapsam:

Program kapsamında Bölükyayla Beldesi ve çevre köylerde çiftçilere traktör reflektörleri teslim edildi. İlçe genelinde toplam 800 reflektörün çiftçilere dağıtılacağı belirtildi.

Beklenen etkiler:

Çalışmayla özellikle gece saatlerinde ve görüş mesafesinin düşük olduğu şartlarda traktörlerin diğer sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi amaçlanıyor. Bu uygulamanın, tarımsal araçların güvenliğini artırarak muhtemel trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal programda yaptığı açıklamada, "Tarımsal faaliyetler sırasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması bizim için büyük önem taşıyor. Traktörlerin trafikte daha görünür olması, özellikle gece ve görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda güvenlik açısından önemli bir tedbir. Çiftçilerimizin reflektör kullanımına özen göstermelerini ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu tür çalışmalarla güvenli bir trafik ortamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, TARIMSAL FAALİYETLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE TRAKTÖRLERİN TRAFİKTE...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, TARIMSAL FAALİYETLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE TRAKTÖRLERİN TRAFİKTE DAHA GÖRÜNÜR HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA ÇİFTÇİLERE REFLEKTÖR DAĞITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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