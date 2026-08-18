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Kaldırımlar ortak kullanımda: İnegöl zabıta ekipleri esnafı uyardı

İnegöl zabıta ekipleri ana arterlerde kaldırımların işgali, çevre kirliliği ve yaya güvenliği için işletmeleri denetledi; ihlallerde uyarı yapıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaldırımlar ortak kullanımda: İnegöl zabıta ekipleri esnafı uyardı

Kaldırımlar ortak kullanımda: İnegöl zabıta ekipleri esnafı uyardı

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki ana arterlerdeki işletmelerde kaldırım işgali ve çevre kirliliğine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem yayaların güvenliğinin sağlanması hem de kent düzeninin korunması hedeflendi.

denetimde tespit edilen ihlaller:

Ekipler, dükkan önlerinin temiz tutulmadığını, çevreye sigara izmariti ile çeşitli atıkların bırakıldığını ve işletmelerin satışa sunduğu ürün, malzeme veya eşyaları yaya yollarına taşıyarak geçişi engellediğini tespit etti. Bu tür uygulamalar konusunda işletme sahiplerine sözlü uyarılar yapıldı ve ortak kullanım alanlarına daha dikkat edilmesi istendi.

başkandan çağrı ve uygulamanın devamı:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, denetimlere ilişkin sosyal medya paylaşımında işletmelerin sorumluluklarına dikkat çekti. Başkan Taban, Dükkanın içi sizin, önü hepimizin vurgusuyla ortak alanların korunmasının önemini hatırlattı ve kurallara uyan işletmecilere teşekkür etti.

Vatandaşlara da çağrı yapan Taban, karşılaşılan olumsuzlukların bildirimi için 153 çözüm hattının kullanılabileceğini belirtti. Belediye yetkilileri, denetimlerin kent genelinde aralıksız ve düzenli şekilde devam edeceğini bildirdi.

Denetimler, esnafın bilgilendirilmesi ve uyarılması yolu ile hem çevre temizliğinin sağlanması hem de yaya güvenliğinin korunmasına hizmet etmeyi amaçlıyor. Zabıta ekiplerinin uygulamada kararlı olduğu ve ortak kullanım alanlarına ilişkin kurallara uyulmasının beklendiği ifade edildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ŞEHRİN ÖZELLİKLE ANA ARTERLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN...

İNEGÖL BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ŞEHRİN ÖZELLİKLE ANA ARTERLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERE YÖNELİK KALDIRIM İŞGALİ VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. İŞLETME ÖNLERİNDE OLUŞAN KİRLİLİK VE YAYA GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN UYGULAMALAR KONUSUNDA ESNAFLAR UYARILIRKEN, DENETİMLERİN KENT GENELİNDE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEĞİ BİLDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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