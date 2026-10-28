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Kameraların 120 saati çözdü: Manavgat'taki saldırının failleri yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 120 saatlik kamera görüntüsüyle tespit edilen 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı; silah ve delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kameraların 120 saati çözdü: Manavgat'taki saldırının failleri yakalandı

Saldırı ve inceleme süreci:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 22 Ekim Pazar günü saat 03.58 sıralarında Evrenseki Mahallesi'ndeki bir restorana plakasız bir motosikletle gelen iki kişinin 6 el ateş etmesi üzerine olay, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, delil toplama çalışmasını yürüttü.

Görüntü incelemesi ve tespit:

Soruşturmayı yürüten ekipler, olay öncesi ve sonrası dönemi kapsayan 120 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle izledi. Bu analiz sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren ve olaya iştirak eden toplam 5 kişi belirlendi. Tespitler, Manavgat JASAT ile Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla somut delile dönüştürüldü.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Jandarmanın düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen deliller arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet uyuşturucu hap, 65 adet tabancaya ait fişek, 117 bin lira, olayda kullanılan motosiklet ve tabanca yer alıyor. Bu bulgular, soruşturmanın seyri açısından belirleyici nitelikte kabul ediliyor.

Soruşturmanın sonraki adımları:

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Jandarma kaynakları, yürütülen teknik ve delil odaklı çalışmanın olayın aydınlatılmasında etkin rol oynadığını belirtiyor. İfade ve adli işlemler sonrası dosyanın ilgili mercilere intikal edeceği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve benzer olayların önlenmesi için kamera ve devriye çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MANAVGAT İLÇESİNDE BULUNAN BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRININ FAİLLERİ 120 SAATLİK...

MANAVGAT İLÇESİNDE BULUNAN BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRININ FAİLLERİ 120 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İZLENEREK YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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