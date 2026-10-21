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Kamil Fidan: Süper Lig hedefimiz, hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz

Sivasspor'un orta sahası Kamil Fidan, Ümraniyespor maçı öncesinde Süper Lig'e yükselme hedeflerini ve takıma yeniden katkı sağlama isteğini vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kamil Fidan: Süper Lig hedefimiz, hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz

Ümraniye maçı hazırlıkları:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlıların hazırlıkları sürerken, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamil Fidan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kişisel dönüş ve hedefler:

Fidan, takımdan uzak kaldığı bir sürecin ardından takıma yeni döndüğünü belirterek, maçlara maksimum konsantrasyonla hazırlandıklarını ifade etti. Yaklaşık 5 buçuk haftadır takımla çalışamadığını söyleyen oyuncu, zaman zaman iyi işler yaptıklarını, zaman zaman beklentinin altında kaldıkları dönemler olduğunu aktardı.

Fidan, önlerinde iyi bir fikstür bulunduğunu, bu periyodu iyi değerlendirip üst sıraları yakalamak istediklerini anlattı. Takıma katkı sağlama ve atmosferi yukarı taşımak istediğini vurgulayan futbolcu, hedefleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kısa vadede olarak Süper Lig’e çıkmayı istiyoruz. Hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz. Onun haricinde her Türk futbolcu gibi Türk Milli Takımı’nı ben de istiyorum."

SİVASSPOR&#039;UN ORTA SAHA OYUNCUSU KAMİL FİDAN

SİVASSPOR'UN ORTA SAHA OYUNCUSU KAMİL FİDAN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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