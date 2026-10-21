Manisa'da Avrupa gururu: Nurbade Büber'e il müdüründen ödül

Manisa'dan uluslararası başarı:

Manisalı milli karateci Nurbade Büber, Arnavutluk'ta düzenlenen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'nda ferdi ve takım kategorilerinde dikkat çeken sonuçlara imza attı. Ferdi kategoride elde ettiği şampiyonluk ve takımdaki üçüncülük, hem sporcu hem de kent adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

şampiyonluk ve takım başarısı:

Türkiye'yi temsil eden Büber, Kadınlar Ferdi Kumite 61 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca Kadınlar Takım Kumite dalında takım halinde üçüncülük elde ederek podyuma çıktı. Bu dereceler, sporcunun bireysel performansının yanında takım uyumunun da başarılı olduğunu gösteriyor.

il müdürünün değerlendirmesi:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, milli sporcu Nurbade Büber ile Milli Takım Antrenörü Ali Eşsiz'i makamında kabul ederek tebrik etti. Öztürk, elde edilen derecelerin Türkiye ve Manisa adına gurur kaynağı olduğunu vurguladı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Milli sporcumuz Nurbade Büber’in Avrupa Şampiyonası’nda ferdi kategoride altın madalya kazanması ve takım kategorisinde Avrupa üçüncülüğü elde etmesi bizleri son derece gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcumuzun bu önemli dereceleri, Türk karatesinin geldiği seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarının arkasında sporcumuzun kararlılığı, yoğun emeği ve antrenörümüz Ali Eşsiz’in bilgi, birikim ve fedakârca yürüttüğü çalışmalar bulunmaktadır. Sporcumuzun yetişmesinde ve bu seviyeye ulaşmasında büyük katkı sağlayan antrenörümüzü de özellikle kutluyorum. Manisa olarak uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yetenekli sporcularımızın yanında olmaya ve yeni şampiyonların yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Milli sporcumuz Nurbade Büber’i ve kıymetli antrenörümüz Ali Eşsiz’i gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Ödül töreninde İl Müdürü Öztürk, Büber ve antrenörü Eşsiz'i başarılarından dolayı tebrik ederek, Manisa ve ülke sporuna katkı veren sporcuların desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ YUNUS ÖZTÜRK (SAĞDAKİ), ULUSLARARASI ARENADA ELDE ETTİĞİ DERECELERLE TÜRKİYE’YE VE MANİSA’YA BÜYÜK GURUR YAŞATAN MİLLİ KARATECİ NURBADE BÜBER (ORTADAKİ) İLE MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ALİ EŞSİZ’İ (SOLDAKİ) MAKAMINDA KABUL ETTİ.