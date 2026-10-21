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Kayı savunma Prag'da millî mühimmat kapasitesini sergiledi

KAYI SAVUNMA, Future Forces 2026'da millî mühendislik ve yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat portföyünü Avrupalı paydaşlara tanıttı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Taylan Polat

Kayı savunma Prag'da millî mühimmat kapasitesini sergiledi

Kayı Savunma Future Forces 2026'da

KAYI SAVUNMA, Türk savunma sanayii ekosisteminin stratejik mühimmat üreticilerinden biri olarak millî üretim ve mühendislik kabiliyetlerini Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Future Forces Exhibition & Forum 2026 fuarında sergiledi. Şirket, yerli imkanlarla geliştirdiği ileri teknoloji mühimmat çözümlerini uluslararası bir platformda tanıtarak Avrupalı savunma paydaşlarıyla temas kurmayı hedefliyor.

Fuarda öne çıkan ürünler:

Firma standında, hava mühimmatları grubunda MK serisi genel maksat uçak bombalarının 500 lb’lik MK82 ve 1.000 lb’lik MK83 versiyonları ile FAB250 uçak bombasının kitli yapılandırmaları ziyaretçilere sunuldu. Havan mühimmatları kapsamında 60 mm, 81 mm ve 120 mm havan mühimmatları; 120 mm için hem düz hem yivli namlu versiyonlarıyla alanda yer aldı.

Ayrıca 107 mm ve 122 mm topçu roketleri, 155 mm topçu mühimmatı ve çeşitli tapa modelleri de standın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Bu kapsamlı ürün portföyü, KAYI’nın kara ve hava taarruz yeteneklerine yönelik geniş üretim skalasını gözler önüne seriyor.

Stratejik hedef ve iş birlikleri:

Future Forces 2026, Çekya Cumhurbaşkanı ve Hükümeti himayesinde, NATO ve Avrupa Birliği yapı ve paydaşlarıyla iş birliği içinde 16. kez düzenlendi ve 35’i aşkın ülkeden katılımcıları ağırladı. Etkinlik, savunma ve güvenlikte ileri teknolojiler temasını taşıyarak uluslararası askeri heyetler ve resmi temsilcilerle bir araya gelinmesine olanak sağladı.

KAYI SAVUNMA Genel Müdürü Bekir Narin fuarın Avrupa’nın savunma gündemini belirleyen kurum ve heyetlerle temas kurmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri paylaştı: "Mühimmat ihtiyacının her zamankinden fazla konuşulduğu bu dönemde, yüksek üretim kapasitemiz ve mühendislik gücümüzü Prag’da dost ve müttefik ülkelerin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizle uzun vadeli iş birliklerine hazırız".

KAYI SAVUNMA, fuar vesilesiyle kara mühimmatları, hava mühimmatları ve havan mühimmatları alanlarındaki ürün gruplarını uluslararası platformda tanıtarak sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik çözümlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

KAYI SAVUNMA, TÜRK SAVUNMA SANAYİİ EKOSİSTEMİNİN STRATEJİK MÜHİMMAT ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLARAK...

KAYI SAVUNMA, TÜRK SAVUNMA SANAYİİ EKOSİSTEMİNİN STRATEJİK MÜHİMMAT ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLARAK MİLLÎ ÜRETİM VE MÜHENDİSLİK KABİLİYETLERİNİ ÇEKYA’NIN BAŞKENTİ PRAG’DA DÜZENLENEN FUTURE FORCES EXHİBİTİON & FORUM 2026’DA SERGİLİYOR.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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