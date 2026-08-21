Kamu binalarında güvenlik ve bakım odaklı saha incelemesi

Bayburt'ta yürütülen ve planlanan kamu yatırımları incelendi

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ve Proje Yapım Şube Müdürü, kent genelindeki kamu yapılarında saha incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde hem yapımı planlanan projeler hem de devam eden onarım çalışmaları değerlendirildi.

sağlık altyapısı ve planlanan yatırımlar:

Konursu Beldesi'nde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası alanı ekip tarafından yerinde incelendi. İnceleme sırasında projenin yer seçimi, erişilebilirlik ve uygulama aşamaları hakkında bilgi alındı.

eğitim ve idari binalarda bakım-onarım çalışmaları:

Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında daha önce denetlenen yapım sürecinin ardından tamamlanan dış cephe yenileme çalışmaları yerinde değerlendirildi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Bayburt Ağlarbaba Kız Öğrenci Yurdunda yapılan incelemede ise yurt müdürü ile yangın güvenliğini artırmaya yönelik planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrenci pansiyonunda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları incelenerek mevcut durum ve ihtiyaçlar belirlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu yapılarının güvenli, mevzuata ve teknik şartlara uygun şekilde hizmet vermesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

BAYBURT’TA KAMU YAPILARINDAKİ ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ