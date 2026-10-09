Kamu kurumları sahada: Bilecik'te futsal turnuvası başladı

turnuva sahada başladı:

Bilecik'te bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası, İstasyon Spor Salonu'nda oynanan maçlarla başladı. Turnuvada kamu kurumlarının takımları bir araya gelerek sahada rekabet ve dayanışma sergiledi.

Karşılaşmalarda azim, takım ruhu ve fair-play anlayışı ön plandaydı; izleyenler zaman zaman heyecanlı anlara tanıklık etti.

etkinliğin hedefleri:

Organizasyonun amacı, kamu çalışanlarını sporla buluşturmak ve sporun birleştirici gücünü ortaya koymak olarak açıklandı. Katılımcılar arasında dostane rekabetin yanı sıra ekip çalışması ve spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

yetkili açıklaması:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir organizasyon hakkında, "Kamu çalışanlarımızı sporun çatısı altında buluşturan bu güzel organizasyonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Fair-play ruhunun ön planda olduğu, keyifli ve mücadele dolu bir turnuva olmasını temenni ediyorum" dedi.

Turnuva süresince sergilenen sportmenliğin, kurumlar arası ilişkileri güçlendirmesi ve çalışanların sosyal-kültürel yaşamına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

BİLECİK’TE KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL TURNUVASI BAŞLADI