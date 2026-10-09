Dolar 49,3422 +0,12%
Euro 55,3373 +0,13%
Bist 12.234,08 +0,17%
Altın Gram 6.679,49 +1,29%
EUR/USD 1,1220 +0,03%
Brent Petrol 103,05 -1,18%
--°

Kayseri'de 2. kat yangını: dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Battalgazi Mahallesi Çukurharmanlar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:13

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de 2. kat yangını: dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de 2. kat yangını: dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çukurharmanlar Sokak üzerindeki bir apartmanın 2. kat dairesinde meydana geldi.

müdahale ve kontrol:

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı ve olası geniş çaplı hasarın önüne geçildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Yangından etkilenen bir kişi, dumandan etkilenmesi üzerine ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 2. KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ DUMANDAN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 2. KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de 'change' iddiasına operasyon: 2 şüpheli adli kontrolle serbest
images

Tutuklamadan tahliyeye: Ece Güner cezaevinden çıktı
images

Murat Ağırel adliyeye geldi: fon soruşturması kapsamında ifade verecek
images

Nevşehir'de araçlarda usulsüz değişiklik iddiasıyla düzenlenen operasyonda iki ş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadınlar Turhal'da moda tasarımıyla kendi işini kurmaya hazırlanıyor

Jandarmadan çocuklara kent kültürünü tanıtan Erzurum turu

Çocuklar için beslenme çantası: velilere pratik ve dengeli seçim rehberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ilim, müzik ve cübbelerle yeni dönem

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor