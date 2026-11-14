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Şiddetli rüzgâr babaeskide ağaçları devirdi, ekipler müdahale için seferber oldu

Babaeski'de etkili şiddetli rüzgâr ağaçları park halindeki araçların üzerine devirdi; ihbarla bölgeye ulaşan ekipler, kaldırma ve hasar tespitine başladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şiddetli rüzgâr babaeskide ağaçları devirdi, ekipler müdahale için seferber oldu

olay yerinde durum:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr bazı ağaçları kökünden sökerek park halindeki otomobillerin üzerine devirdi. Olay nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi; görüntülerde devrilen ağaçların araçların üzerine düştüğü ve yollarda engel oluşturduğu görüldü.

müdahale ve çalışmalar:

İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, belediye ve kamu ekipleri kısa sürede alana ulaşarak devrilen ağaçların kaldırılması ve trafik akışının sağlanması için çalışma başlattı. Ekipler, öncelikle güvenlik önlemleri alıp trafik yönlendirmesi yaptı, ardından vinç ve testere gibi ekipmanlarla ağaçları parçalayıp kaldırmaya başladı.

Çalışmalar devam ederken yetkililer, vatandaşlara zarar görmüş veya devrilmiş ağaç ve engelleri bildirmeleri çağrısında bulundu. Olayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor ve ekipler bölgedeki temizleme işlerini tamamladıktan sonra normal yaşamın yeniden başlaması hedefleniyor.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE AĞAÇLAR PARK HALİNDEKİ...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE AĞAÇLAR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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