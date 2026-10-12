Samandağ trafiğinde angus kazası: otomobil sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola çıkan bir angusın önüne çıkan otomobil kaza yaptı; araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Olay yerine kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, kazazedeye ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi süreci başlatıldı. Kaza bölgesinde trafiğin güvenliğini sağlamak için gerekli emniyet önlemleri alındı.

büyükbaşların durumu ve tedbirler:

Kazada yaralanan büyükbaş hayvanlar ekiplerin çalışmasının ardından tespit edilip sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için hayvan sahiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini alması ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili inceleme ve güvenlik önlemleri bölgedeki yetkililerce devam ediyor.

SAMANDAĞ’DA ANGUSA ÇARPAN OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELİRKEN, KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.