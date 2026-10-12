Sınırda yangın güvenliği artırıldı: mehmetçiğe temel müdahale eğitimi

Eğitimin hedefi ve kapsamı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri, Reyhanlı 2. Hudut Komutanlığı’nda görevli askerlere yönelik temel yangın eğitimi düzenledi. Eğitimde amaç, olası yangınlarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve görevli personelin müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi olarak açıklandı.

Eğitimde anlatılanlar ve uygulamalar:

Eğitim sırasında katılımcılara yangınların çıkış nedenleri, erken uyarı ve tahliye prosedürleri ile yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Teorik anlatımların yanında ekiplerin saha uygulamalarına yönelik gösterimler gerçekleştirildi ve ekipman kullanımının pratik kısımları uygulamalı olarak öğretilmeye çalışıldı.

Tatbikatla güçlendirilen müdahale süreci:

Programın önemli bir bölümünü yangın tatbikatı oluşturdu. Tatbikatla, olası bir yangın durumunda müdahale süreçlerinin adım adım uygulanması sağlanarak görevli askerlerin koordinasyon, zamanlama ve personel güvenliği konularında farkındalığı artırıldı. Eğitim, sınır birliklerinde yangın güvenliği bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefledi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, REYHANLI’DA GÖREV YAPAN ASKERLERE TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VERDİ VE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ.