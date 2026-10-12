Valilik destek merkezinin koordinasyonunda 13 kişi taburcu edildi

Vali özkan'ın hastane ziyaretleri:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazanın ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaralıları takip etmek üzere tedavi gördükleri hastaneleri ziyaret etti. Vali Özkan, ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ni, ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık ekiplerinden yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.

Vali Özkan, sağlık çalışanlarıyla görüşmelerinin yanı sıra hastalar ve hastanede bekleyen yakınlarıyla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunda stabilizasyona yönelik tedavilerin sürdüğünü ve taburcu süreçlerinin koordineli şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

taburcu edilenler ve cenaze işlemleri:

Kazadan etkilenen 26 yaralıdan 13'ünün tedavileri tamamlanarak taburcu edildiği açıklandı. Taburcu edilenler için hastane kayıtlarında gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve güvenli şekilde evlerine/geldikleri illere dönüşleri organize edildi. Kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri ise kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

valilik kriz merkezi sahada destek sağladı:

Kazanın hemen ardından Manisa Valiliği bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezi koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinden üçer kişilik özel destek ekipleri sahaya sevk edildi. Bu ekipler, vefat edenlerin ve yaralananların aileleriyle derhal iletişime geçerek ihtiyaçların karşılanmasında rehberlik ve yardım sağladı.

Sahada yürütülen destek çalışmaları kapsamında kazazedelerin ve yakınlarının ulaşım, konaklama, yemek ve psikososyal destek ihtiyaçları karşılandı. Hastanede tedavisi tamamlananlardan 74 yaşındaki Bahriye Şener'in yakınları, Bursa'dan geldiklerini ve kriz anından itibaren devletin tüm kurumlarının yanlarında olduğunu belirterek, Vali ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yakın ilgi gösterdiğini aktardı. Sağlık sebepleri nedeniyle dönüşleri için özel sağlık aracı tahsis edildiği, yetkililerin sürekli iletişim numaralarını bıraktığı ve şahsi eşyaların jandarma ekiplerince tespit edilip ailelere teslim edileceği bildirildi.

Valilik yetkilileri, süreçte sağlık çalışanları, jandarma ve emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla hem tıbbi bakım hem de lojistik destek sağlandığını vurguladı. Kazada hayatını kaybedenlere yönelik taziye ve yakınlarına sunulan hizmetlerin takip edilmeye devam edileceği belirtildi.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 26 KİŞİNİN YARALANDIĞI FECİ KAZANIN ARDINDAN HASTANELERDEKİ 13 YARALI TABURCU EDİLDİ. KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN CENAZELERİ İSE İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASIYLA AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ.