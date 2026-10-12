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Niğde'de direğe çarpan otomobil park halindeki araca çarptı: sürücü yaralandı

Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde sürücüsü A.Y. yönetimindeki otomobil önce direğe ardından park halindeki araca çarptı; 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 01:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de direğe çarpan otomobil park halindeki araca çarptı: sürücü yaralandı

kaza özeti:

Niğde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil önce yol kenarındaki direğe çarptı, ardından park halindeki araca çarptı. Kazada A.Y. yaralandı.

kaza ve araç bilgileri:

Olayda sürücünün kullandığı 16 AUC 326 plakalı otomobil ile park halindeki 38 KA 530 plakalı araç zarar gördü. Yetkililer, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin çarpışmaya yol açtığını belirtti.

müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü A.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yeri tespitleri ve ifadelere dayalı çalışma sürüyor.

NİĞDE’DE OTOMOBİL DİREĞE VE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

NİĞDE’DE OTOMOBİL DİREĞE VE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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