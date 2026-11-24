Kapadokya destinasyon ve yaşayan miras kongresi başladı

Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kapadokya Destinasyon ve Yaşayan Miras Kongresi kapılarını açtı. Uluslararası akademisyenler, bilim insanları, kamu kurumları ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı kongrede bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunması, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve dijital dönüşüm başlıkları ön plana çıkıyor.

Kongrenin katılımcıları ve öncelikleri:

Kongreye Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Dünya Serbest Zaman ve Rekreasyon Organizasyonu Başkanı Prof. Dr. Joanne Schroeder, belediye başkanları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Vali Kök, Kapadokya’yı "milyonlarca yıllık jeolojik oluşumları, peribacaları, vadileri, yeraltı şehirleri ve geleneksel yaşam kültürüyle eşsiz bir miras" olarak tanımladı ve bu mirasın tanıtımının yanı sıra korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Kök, turizm ve korumanın birbirinin alternatifi olmadığını belirterek, "Sadece turizmden bahsetmek yanlış olacak. Turizm artı koruma, birbirini tamamlayan iki ana parametre" ifadesini kullandı. Kongrede ayrıca iklim değişikliği, afet dirençliliği ve dijital dönüşümün bölge yönetimine etkileri de tartışılacak.

Saha çalışmaları ve Kapadokya 2040 bildirgesi:

Kongre kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi ve Kızılçukur Vadisi'nde gerçekleştirilecek saha çalışmaları, katılımcıların bilimsel değerlendirmelerine temel oluşturacak. Organizatörler, saha laboratuvarları aracılığıyla elde edilecek verilerin somut çözüm önerilerine dönüştürülmesini ve bunların bölge planlamasında kullanılmasını hedefliyor.

Prof. Dr. Joanne Schroeder, turizmin yalnızca ziyaretçilere değil yerel halka ve bölge ekonomisine de katkı sağlaması gerektiğini belirterek akademik çalışmaların yerel ihtiyaçlarla buluşturulmasının önemine dikkat çekti. Schroeder, uluslararası iş birliğine açık olduklarını ve "Kapadokya’nın geleceği yalnızca geçmişi ne kadar başarılı koruduğumuzla değil, geleceği ne kadar akıllıca şekillendirdiğimizle belirlenecek" sözleriyle sürdürülebilir yaklaşımı özetledi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise Kapadokya’nın sadece turizmle değil, tarım, üretim, kültür, zanaat ve yerel yaşamıyla bütün halinde korunması gerektiğini vurguladı. Karasar, bölgesel faaliyetlerin doğal ve kültürel alanların taşıma kapasetine göre planlanması gerektiğini; Mustafapaşa’da tarihi yapıların dijital envanterinin oluşturulması ve karekod uygulamalarıyla mirasın tanıtılmasına yönelik adımlar attıklarını ifade etti.

Kongrede ortaya konacak değerlendirmeler sonunda hazırlanacak Kapadokya 2040 Bildirgesi ile bölge için ortak bir yol haritası oluşturulması ve alınacak kararların bilimsel verilerle desteklenmesi amaçlanıyor. Organizasyon, bölgenin hem korunması hem de sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi yönünde politika üretimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kapadokya Destinasyon ve Yaşayan Miras Kongresi başladı