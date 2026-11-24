Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde kongre başladı

Kapadokya Destinasyon ve Yaşayan Miras Kongresi, Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. Kongreye Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, protokol üyeleri, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Dünya Serbest Zaman Organizasyonu Başkanı Prof. Dr. Joanne Schroeder, akademisyenler, belediye başkanları ve diğer kurum temsilcileri katıldı. Etkinlik, uluslararası akademisyenleri, bilim insanlarını, kamu kurumlarını ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiriyor.

koruma ve sürdürülebilir turizm öncelikli gündem:

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök konuşmasında Kapadokya'nın milyonlarca yıllık jeolojik oluşumları, peribacaları, vadileri, yeraltı şehirleri ve geleneksel yaşam kültürüyle eşsiz bir mirasa sahip olduğunu vurguladı. Kök, bu mirasın yalnızca tanıtılmasının yeterli olmadığını, korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti ve turizm ile korumanın eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirtti. Kök, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sadece turizmden bahsetmek yanlış olacak. Turizm artı koruma, birbirini tamamlayan iki ana parametre. Turizmin gelişmesiyle doğal ve kültürel mirasın korunması birbirinin alternatifi değildir. Aksine sürdürülebilir turizmin temelinde bu iki unsurun dengeli biçimde bir arada yürütülmesi bulunmaktadır."

Prof. Dr. Joanne Schroeder ise turizmin yalnızca ziyaretçilere değil, yerel halka ve bölge ekonomisine de olumlu katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Schroeder, akademik çalışmaların yerel ihtiyaçlar ve karar alma süreçleriyle buluşturulmasının önemine işaret ederek uluslararası iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Schroeder, "Kapadokya’nın geleceği yalnızca geçmişi ne kadar başarılı koruduğumuzla değil, geleceği ne kadar akıllıca şekillendirdiğimizle belirlenecek" dedi.

saha çalışmaları ve dijitalleşme adımları:

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar kongrede Kapadokya'nın turizmin ötesinde tarım, üretim, kültür, zanaat ve yerel yaşamıyla bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Karasar, bölgedeki faaliyetlerin doğal ve kültürel alanların taşıma kapasitesine göre planlanmasının önemine dikkat çekti ve şunları kaydetti: "Kapadokya gerçekten bağlarında, atölyelerinde turizmin yok etmediği, hayatın devam ettiği bir ekosistem olarak varlığını sürdürüyor. Her faaliyeti bölgenin taşıyabileceği yük üzerinden hesaplamak durumundayız."

Kongrede ayrıca iklim değişikliği, afet dirençliliği, sürdürülebilir turizm ve dijital dönüşüm başlıkları ele alınıyor. Valinin belirttiği üzere Göreme Açık Hava Müzesi ve Kızılçukur Vadisi'nde gerçekleştirilecek saha çalışmalarının bilimsel değerlendirmelere katkı sağlaması bekleniyor. Bu saha laboratuvarlarıyla bilimsel çalışmaların bölgenin gerçekleriyle buluşturulması ve elde edilecek verilerin çözüm önerilerine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yerel koruma uygulamalarına yönelik somut adımlar da kongre gündeminde yer alıyor. Karasar, Mustafapaşa’da tarihi yapıların dijital envanterinin oluşturulması ve karekod uygulamalarıyla kültürel mirasın tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Bu uygulamalar, hem koruma süreçlerini güçlendirmeyi hem de ziyaretçilerle yerel halk arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Kongre sonunda hazırlanması planlanan Kapadokya 2040 Bildirgesi, bölgenin uzun vadeli yönetim stratejilerine ışık tutması amaçlanan ortak bir yol haritası niteliğinde olacak. Organizasyon katılımcıları, akademik veriler ile yerel ihtiyaçların buluşturulmasıyla Kapadokya için dengeli ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefini paylaşıyor.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KAPADOKYA DESTİNASYON VE YAŞAYAN MİRAS KONGRESİ BAŞLADI.