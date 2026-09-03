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Kapalı anjiyografi ile ikinci açık kalp ameliyatı önlendi: Türkiye'de bir ilk

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde mekanik aort kapak ameliyatı sonrası gelişen ventriküler septal defekt, perkütan anjiyografik yöntemle kapatılarak açık ameliyat riski ortadan kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kapalı anjiyografi ile ikinci açık kalp ameliyatı önlendi: Türkiye'de bir ilk

Gaziantep'te mekanik kapak sonrası gelişen kalp deliği perkütan yöntemle kapatıldı

Gaziantep'te 48 yaşındaki 4 çocuk babası Ziya Özer, nefes darlığı ve efor kapasitelerinde düşüş nedeniyle başvurduğu hastanede, daha önce geçirdiği mekanik aort kapak değişimi ile koroner arter bypass cerrahisi sonrası kalbinde yeni bir delik (ventriküler septal defekt) olduğu tespit edildi. İkinci kez açık kalp ameliyatı olmasının yüksek risk taşıması üzerine multidisipliner ekip, göğüs açılmadan anjiyografik ve perkütan kapatma yöntemini tercih etti.

Vakaya ilişkin detaylar:

Yapılan tetkiklerde, hastanın kalp fonksiyonunun son 7 yılda yaklaşık yüzde 60'tan yüzde 40'a düştüğü belirlendi. Bu bulgu nedeniyle deliğin kapatılmasına karar verildi. Mekanik aort kapağının varlığı, deliğe ulaşımı ve cihaz ilerletmeyi hem teknik hem görüntüleme açısından zorlaştırıyordu. Bu nedenle ekip, işlem öncesinde ayrıntılı kardiyak bilgisayarlı tomografi çekerek ölçümleri planladı.

Ekip, yöntem ve işlem süreci:

İşlem, Erişkin Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, Pediatrik Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel ve Anesteziyoloji kliniğinden Uzm. Dr. Şevki Sarı tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu girişimde, mekanik aort kapağının yarattığı engel ve görüntüleme güçlüklerine rağmen uygun cihazlarla ventriküler septal defekt kapatıldı. İşlem sırasında aort kapağında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Başhekim Prof. Dr. Ahmet Ulaşan ve ekip, yapılan literatür taramasında benzer vakaların dünya çapında sınırlı sayıda (yaklaşık 5-10 vaka) olduğunu belirtti ve uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunun tespit edildiğini aktardı. Karar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, pediyatrik kardiyoloji, radyoloji ve anestezi bölümlerinin ortak konsensüsüyle alındı.

Hasta sonucu ve ileriye dönük değerlendirme:

İşlem sonrası takiplerde hastanın kalp çalışma oranı yaklaşık bir ay içinde tekrar yüzde 60 seviyelerine çıktı ve Ziya Özer taburcu edildi. Özer, gündelik aktivitelerine döndüğünü, merdiven çıkabildiğini ve nefes darlığının azaldığını bildirdi. Ekip, ileri teknoloji, deneyimli kadro ve multidisipliner yaklaşımla benzer vakalarda bu kapalı yöntemin diğer hastalara da umut olacağını vurguladı.

Öne çıkan bilgiler: Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu perkütan anjiyografik VSD kapatma ile ikinci açık kalp ameliyatının getireceği riskler ortadan kaldırıldı; işlem yaklaşık 1,5 saat sürdü ve hasta taburcu edildi.

HASTA ZİYA ÖZER

HASTA ZİYA ÖZER

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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