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Aselsan Konya gençlere işbaşı eğitimiyle nitelikli personel hazırlayacak

Aselsan Konya ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle mesleki ve teknik lise mezunlarına İEP kapsamında uygulamalı eğitim verilecek, istihdam desteklenecek.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aselsan Konya gençlere işbaşı eğitimiyle nitelikli personel hazırlayacak

protokol ve amaç:

Aselsan Konya ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına hazırlanmasını desteklemek amacıyla İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci ve Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy katıldı.

ortak hedefler:

İŞKUR yetkilileri, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Önder Çiftci programın özellikle gençlerin çalışma hayatına daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

programın içeriği ve uygulaması:

Program, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına yönelik olarak tasarlandı. Katılımcılar, eğitim hayatında edindikleri bilgi ve becerileri Aselsan Konya bünyesinde uygulama ve geliştirme imkanı bulacak. Serhan Özsoy ise nitelikli insan kaynağının sürdürülebilir üretimin temeli olduğunu belirterek, protokolle gençlerin savunma sanayinin gerektirdiği yetkinlikleri geliştirmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Programın temel amaçları arasında mesleki yetkinliklerin artırılması ve gençlerin istihdama geçişinin desteklenmesi yer alıyor. Uygulamalı eğitim ve işbaşı deneyimi sayesinde katılımcıların hem teknik yeterlikleri güçlenecek hem de sektöre uygun nitelikli iş gücü oluşumu desteklenecek.

ASELSAN KONYA İLE KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI....

ASELSAN KONYA İLE KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. İMZA TÖRENİNE KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜ ÖNDER ÇİFTCİ (SAĞDA) VE ASELSAN KONYA GENEL MÜDÜRÜ SERHAN ÖZSOY (SOLDA) KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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