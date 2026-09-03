Başkan Büyükgöz sahada inceledi: Cumhuriyet ve Beylikbağı'nda yollar yenileniyor

Başkan Büyükgöz saha çalışmalarını yerinde takip etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde yürütülen altyapı ve sosyal alan yatırımlarını yerinde inceleyerek saha ekiplerinden detaylı bilgi aldı. Büyükgöz’ün programı kapsamında Cumhuriyet ve Beylikbağı mahallelerindeki yol, kaldırım, PMT serimi, asfalt uygulamaları ile park yapımında gelinen son aşama değerlendirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yol ve park düzenlemesi

Büyükgöz’ün saha programındaki ilk duraklarından biri Cumhuriyet Mahallesi 2249. Sokak oldu. Burada devam eden çalışmaların odağında 60 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolun düzenlemesi bulunuyor. Proje kapsamında 430 metreküp yol kazısı ve 550 metreküp yol dolgusu gerçekleştiriliyor; ayrıca yol üzerinde 700 metreküp taş duvar imalatı yapılıyor.

Yolun iki tarafına genişlikleri uygun kaldırım uygulamaları yapılması, PMT serimi ve iki kat asfalt uygulamasının tamamlanması, yol çizgilerinin çekilmesi ile ihtiyaç duyulan noktalara korkulukların yerleştirilmesi planlanıyor. Aynı alanda yapımı süren parkın tamamlanmasıyla Cumhuriyet Mahallesi, vatandaşların ve çocukların kullanabileceği yeni bir sosyal alana kavuşacak.

Beylikbağı'nda Sakarya ve Vatan caddelerinde asfalt yenileme

Beylikbağı Mahallesi ziyareti kapsamında Başkan Büyükgöz, Sakarya ve Vatan caddelerindeki tamamlanan asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi. Sakarya Caddesi'nde 350 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yol için 620 metreküp trimer kazısı yapıldı. Altyapıda 1.300 ton PMT kullanılırken, iki kat asfalt uygulamasında toplam 2.200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Vatan Caddesi'nde ise 590 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda 905 metreküp trimer kazısı yapıldı. Bu güzergahta 1.900 ton PMT kullanımı ile iki kat asfalt uygulaması sonucu toplam 3.520 ton asfalt serildi. Büyükgöz, her iki cadde çalışmasında ekiplerden uygulama teknikleri ve iş programı hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, tamamlanan ve devam eden çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini, önümüzdeki dönemde de ilçe genelinde benzer yol, kaldırım ve sosyal alan yatırımlarının sürdürüleceğini belirtti. Projelerin tamamlanmasının ardından bölgede ulaşım konforu ve yaşam alanı kalitesinin artması hedefleniyor.

GEBZE’DE YOL VE PARK ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, BEYLİKBAĞI MAHALLESİ’NDE SAKARYA VE VATAN CADDELERİNDE ASFALTLAMA TAMAMLANDI. CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE İSE 60 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YOLDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.