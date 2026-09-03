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Darıca'da yollar yenileniyor: güvenli ve konforlu ulaşım için yeni adımlar

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarıyla ulaşımın güvenli ve konforlu olmasını sağlama hedefini sürdürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Darıca'da yollar yenileniyor: güvenli ve konforlu ulaşım için yeni adımlar

Darıca'da yol yenileme çalışmaları sahada sürüyor:

Darıca genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan müdahalelerle yolları modern, dayanıklı ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor. Çalışmalar, hem günlük ulaşım konforunu artırmayı hem de trafik güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Saha çalışmaları ve ekiplerle diyalog:

Sahadaki çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ekiplerden uygulama ve ilerleme hakkında bilgi aldı. Başkan Bıyık, saha personeliyle bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti ve onlara kolaylıklar diledi. Ziyaret sırasında çalışanlara tatlı ikram eden Bıyık, belediye ekibinin sahadaki özverisine vurgu yaptı.

Hedef: güvenli ve konforlu ulaşım:

Başkan Bıyık, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirterek: "Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlayabilmesi için ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz sahada büyük özveriyle görev yapıyor. Darıca’mızın ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha güvenli, daha konforlu ve daha güzel bir Darıca için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu sözler, belediyenin alt yapı önceliklerinin sürdürüleceğini ve çalışmaların yaygınlaştırılacağını işaret ediyor.

Uygulanan bakım ve asfaltlama işlemleri, yolların kullanım ömrünü uzatmanın yanı sıra sürücü ve yayaların güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeleri de içeriyor. İlçe sakinleriyle kurulan sürekli iletişim ve saha takipleri, çalışmalarda önceliklerin belirlenmesine yardımcı oluyor. Belediye, planlı ve ihtiyaç odaklı müdahalelerle Darıca genelindeki ulaşım kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

DARICA’DA YOL YAPIM, BAKIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜRKEN, ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE...

DARICA’DA YOL YAPIM, BAKIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜRKEN, ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR. SAHADAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK, EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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