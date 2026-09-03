Didim'de okullar yeni döneme hijyen ve bakım önceliğiyle hazırlanıyor

Didim Belediyesi okulları yeni döneme hazırlıyor

Didim Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçedeki okullarda kapsamlı temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi önceliğiyle planlandı.

Çalışmaların kapsamı:

Belediye ekipleri okul bahçelerinde ot temizliği, ağaç budama ve mıntıka düzenlemesi yaparak kullanım alanlarını daha düzenli hale getiriyor. Okul çevrelerinde gerçekleştirilen yıkama çalışmaları ile ortak kullanım alanlarının hijyeni destekleniyor.

Ayrıca, yeni dönem öncesinde okullarda uygulanan ilaçlama programı ile zararlı böcek ve haşerelere karşı önlem alınıyor; bu adımların amacı olası sağlık risklerini azaltmak ve eğitim ortamını güvenceye almaktır.

Güvence ve hedefler:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların ve gençlerin eğitim gördükleri mekanların temiz, sağlıklı ve güvenli olmasının önemine vurgu yaptı ve yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin yeni eğitim yılına temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda başlaması bizim için büyük önem taşıyor. Eğitim hayatlarının güzel bir başlangıçla başlamasına katkı sunmak amacıyla ilçe genelindeki okullarımızda gerekli temizlik, bakım, çevre düzenlemesi ve ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimize güzel ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum."

Didim Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı boyunca da öğrenci ve eğitim camiasının ihtiyaçlarına yönelik bakım ve onarım çalışmalarını sürdürecek ve okulların düzenli takibini yapacak.

BAŞKAN GENÇAY: "ÖĞRENCİLERİMİZİN TEMİZ V E SAĞLIKLI ORTAMLARDA EĞİTİM ALMASI ÖNCELİĞİMİZ"