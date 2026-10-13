Kapsüller içinde taşınan uyuşturucu, havalimanı takibiyle ortaya çıktı

Operasyonun gelişimi:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bölümünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı. Ekiplerin dikkatli yaklaşımı ve yaptıkları risk analizi neticesinde şahıslar durdurularak detaylı kontrol amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Şüpheli tespit ve sağlık kontrolü:

Sağlık merkezinde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sevk amacıyla yuttukları tespit edildi. Uzman ekiplerin gözetiminde çıkarılan maddelerin yapılan incelemesinde 60 kapsül halinde, toplam 495 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adli süreç ve sonuçları:

Operasyonun ardından gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NDA POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE SAĞLIK KURULUŞUNA SEVK ETTİĞİ İKİ ŞÜPHELİNİN İÇ BEDEN MUAYENESİNDE YUTTUKLARI 60 KAPSÜL HALİNDE 495 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.