olayın gelişimi:

Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kar maskesi takmış iki şüpheli önce bahçe duvarındaki demir parmaklıkların arasından içeri girdi. Ev sahibi F.K.'ye ait konutta bulunan hırsızlar, bina içindeki merdiveni kullanarak güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalıştı.

Şüpheliler kameranın yönünü değiştirdikten sonra ev ve bahçedeki otomobilden toplam 27 bin lira ile ruhsatlı tabanca çaldı. Hırsızlık anları, kurulmuş olan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

görüntüler ve soruşturma:

Olayın ardından yapılan ihbarla polis ekipleri soruşturma başlattı. Emniyetin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, olayda kullanıldığı belirlenen araç Nene Hatun Caddesinde tespit edildi. Araç içinde yakalanan şüpheliler M.O. ve E.M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları kayıtlara anbean yansırken, soruşturma ve delil çalışmaları devam ediyor.

KIRIKKALE'DE KAR MASKELİ 2 HIRSIZ, DEMİR PARMAKLIKLARIN ARASINDAN GİRDİKLERİ EVİN BAHÇESİNDE ÖNCE MERDİVENLE GÜVENLİK KAMERASININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ, ARDINDAN EV VE OTOMOBİLDEN 27 BİN LİRA İLE RUHSATLI TABANCA ÇALDI