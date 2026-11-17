Çamlıyurt'ta kamyon uçuruma yuvarlandı

Trabzon'un Yomra ilçesi Çamlıyurt mahallesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Aydın Can, Bayram Tuna ve Muhammet Kurbetli yaralandı.

Kazanın ardından ilk müdahale

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durum ve soruşturma

Yaralılardan Aydın Can'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

TRABZON’UN YOMRA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI. KAZADA BİRİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.