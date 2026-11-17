Olayın gelişimi

Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi 597. Sokak'ta H.P. ile K.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. isimli kişi, H.P.'yi bıçakla yaraladı.

Müdahale ve sağlık durumu

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve adli süreç

Olay yerinden kaçan şüpheli K.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı ve soruşturma yetkililerce sürdürüyor.

KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ