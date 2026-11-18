Alanya'da inşaattan hırsızlık iddiası
Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde bir inşaattan doğalgaz malzemelerinin çalındığı tespit edildi. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye gelen ekipler soruşturma başlattı.
Olayın gelişimi:
Yapılan araştırmalar sonucunda, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi belirledi. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan kişi, Ali B. (38) oldu.
Soruşturma ve adli süreç:
Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ali B., hakimlik kararıyla tutuklandı ve Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
KARAKOLDAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ALİ B., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK ALANYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLDİ.
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