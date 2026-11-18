Türgev COP31'de Erasmus+ projeleriyle gençlerin çevre eğitimi ve tarım deneyimlerini anlattı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında 14 Kasım'da Mavi Alan'daki Kadın Pavilyonu'nda gerçekleştirilen sivil toplum panelinde, uluslararası ortaklarla yürüttüğü Erasmus+ projelerini kamuoyuna sundu. Panelde, Türkiye, Litvanya, Fransa ve Yunanistan ortaklığındaki çalışmaların gençlere yönelik eğitim ve saha deneyimleriyle iklim gündemine nasıl katkı sağladığı aktarıldı.

tohumun yolculuğu projesinin içeriği:

Vakfın koordinatörlüğünü üstlendiği Tohumun Yolculuğu - Sürdürülebilir Tarımda Gençlik Hareketi projesinde Türkiye ve Litvanya'dan 20'şer genç bir araya geldi. Ulusal Ajans desteğiyle 2022-2023 döneminde yürütülen projede İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Litvanya'dan Asociacija Tavo Europa ortak olarak yer aldı. Katılımcılar, gıdanın tarladan sofraya uzanan yolculuğunu çevresel etkileriyle birlikte ele aldı; proje gündeminde ata tohumlarının korunması önemli bir yer tuttu.

Gençler ekolojik tarım, döngüsel ekonomi atölyelerinde çalıştı, karbon ayak izi ve biyoçeşitlilik konularında uzmanlardan eğitim aldı. Türkiye ve Litvanya'da düzenlenen teknik geziler, katılımcılara saha uygulamalarını yerinde görme ve iki ülke örneklerini karşılaştırma olanağı sağladı.

doğa kardeşliği: eğitimle başlayan iklim bilinci

Panelde ikinci olarak anlatılan Doğa Kardeşliği projesi, çocukların ve gençlerin çevre bilinci kazanmasını hedefliyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2023-2024 döneminde yürütülen proje kapsamında TÜRGEV, Atina'daki Kifisia 8. İlkokulu ve Fransa'daki Aksantys kuruluşu ile ortaklık kurdu. Üç ülkede beş faaliyet gerçekleşti, projede yeşil müfredat, kodlama ve STEAM çalışmalarının çevre eğitimiyle ilişkilendirilmesi ön plana çıktı.

TÜRGEV ekibi, projede toplam 12 kişiyle Fransa ve Yunanistan'daki uygulamalara ilişkin eğitim aldı ve çevre eğitimine yönelik yerel ve bölgesel öneriler geliştirdi. Bu çalışmalar, okul sıralarından başlayarak iklim bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Panelde ayrıca, TÜRGEV'in desteğiyle kurulan Eğitim ve Gençlik Derneği (EGADER) öncülüğündeki ECO-VOICE - Gençlerin Çevre İçin Sesi projesine de değinildi. Ulusal Ajans değerlendirmesindeki başvurunun kabul edilmesi halinde proje; Kuzey Makedonya ve İspanya ortaklarıyla 18-30 yaş arasındaki 50 gencin çevre sorunlarına yönelik öneriler geliştirmesini ve bunları yerel karar alıcılara taşımasını hedefliyor. Proje kapsamında 2027'de Kuzey Makedonya'nın Kavadarci ve İspanya'nın Barselona kentlerinde buluşmalar planlanıyor.

Hatice Akıncı Yılmaz, panelde yaptığı konuşmada eğitimin iklim mücadelesindeki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, "Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefini ortaya koydu. Bugün de COP31'e ev sahipliği yaparak küresel iklim gündeminde sorumluluk üstleniyor. Hedefleri devletler koyar, onları yarına taşıyan nesillerdir. İklim politikasının en kalıcı yatırımı eğitimdir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sürdürülebilirliğin medeniyetlerindeki köklü karşılığından söz ederek "Akan bir nehirde abdest alırken bile suyu israf etmemeyi öğütleyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Bugün yapmamız gereken, bu ahlakı bilimsel bilgiyle buluşturmak ve çözüme dönüştürmektir" dedi. Genç kızların uluslararası karar süreçlerinde yer almasının önemine de dikkat çeken Yılmaz, TÜRGEV'in amaçlarından birinin genç kızların o masalarda söz sahibi olması olduğunu belirtti.

Panelde paylaşılan projeler, gençleri saha bilgisi, pedagojik yaklaşımlar ve karar süreçlerine katılım mekanizmalarıyla buluşturarak, yerel uygulamaların uluslararası iklim hedefleriyle bağlanmasına katkı sunmayı hedefliyor. TÜRGEV yetkilileri, yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliği ve gençlerin etkin katılımı konusunda iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI, ANTALYA'DAKİ COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE TÜRKİYE VE LİTVANYA'DAN 40 GENCİN KATILDIĞI TOHUMUN YOLCULUĞU İLE TÜRKİYE, FRANSA VE YUNANİSTAN ORTAKLIĞINDA YÜRÜTÜLEN DOĞA KARDEŞLİĞİ PROJELERİNDEKİ ÇALIŞMALARI PAYLAŞTI.