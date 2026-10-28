Karabük'te 177 projeyle 37,1 milyar liralık yatırımların koordinasyonu güçlendirildi

Vali Oktay Çağatay başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Karabük Valiliği 3 Nisan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı, il genelindeki yatırımların izlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların ve kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

toplantının amacı ve gündemi:

Vali Oktay Çağatay açılış konuşmasında, toplantının temel amacının 2026 yılı üçüncü döneminde il genelinde yürütülen yatırımların mevcut durumunun değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususların belirlenmesi ve projelerin yerel ile bölgesel kalkınmaya katkılarının ele alınması olduğunu vurguladı. Toplantı, yatırımcı kuruluşların projelere ilişkin sunumları ile devam etti ve projelerle ilgili sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

projelerin dağılımı ve maliyeti:

Vali Çağatay, Karabük'te 2026 yılı içinde toplam 177 proje ve iş yürütüldüğünü belirtti. Bu projeler sektörlere göre şu şekilde dağılıyor: ulaştırma ve haberleşme 20, eğitim 24, turizm 2, tarım 80, enerji 4, sağlık 9, konut 1, imalat 8 ve diğer kamu hizmetleri 29.

Yürütülen projelerin toplam bedeli 37 milyar 123 milyon 643 bin TL olarak açıklandı. Projeler için önceki yıllarda yapılan harcama 3 milyar 520 milyon 235 bin TL olurken, 2026 yılının üçüncü dönemi sonu itibarıyla harcama tutarı 4 milyar 409 milyon 477 bin TL şeklinde kaydedildi. Ayrıca projelerin 2026 yılı toplam ödeneği 7 milyar 858 milyon 972 bin TL olarak bildirildi.

gerçekleşme oranları ve değerlendirmeler:

İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre yatırımların nakdi gerçekleşme oranı %21,36, fiziki gerçekleşme oranı ise %40,28 olarak raporlandı. Toplantıda bu oranların artırılmasına yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kaynak kullanımının etkinleştirilmesi ve proje uygulama süreçlerindeki aksaklıkların giderilmesine dair çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların sunumları ve katılımcıların değerlendirmeleri sonrasında, mevcut durumun raporlanması ve tespit edilen koordinasyon ihtiyaçlarının ilgili birimlere iletilmesiyle sona erdi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YATIRIMLARINI İZLEMEK, ÇALIŞMALAR ARASINDA KOORDİNASYONU SAĞLAMAK VE İL GENELİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN ETKİN BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN İL KOORDİNASYON KURULU’NUN 2026 YILI 3. DÖNEM TOPLANTISI, KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.