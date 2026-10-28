bağ kenarındaki 60 kilogramlık kabak köyde ilgi odağı oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağ kenarına ekilen kabak çekirdeğinden gelişen dev kabak, bölgedeki dikkatleri üzerine çekti. Diğer kabaklardan bariz biçimde ayrılan ürün, hem boyu hem de ağırlığıyla görenleri şaşırttı.

ortağı olmayan tek kabak:

Bahçenin sahibi Zeliha Hasırcı, geçen yıl Denizli'de yaşayan bir tanıdığından aldığı kabak çekirdeklerini bağının kenarına ektiğini anlattı. Ekimden sonra çıkan kabaklardan birinin hızla büyüdüğünü belirten Hasırcı, kabakların arasında yaklaşık 1 metre uzunluğa ve 60 kilogram ağırlığa ulaşan bir tanesinin öne çıktığını söyledi.

Hasırcı, kabağı koparıp evine götürdüğünde komşularının da büyüklüğüne şaşırdığını ifade etti. Ürünün beklenmedik büyüklüğü, çevrede konuşulan bir konu haline geldi.

değerlendirme ve tarif:

Dev kabağı değerlendirme planını paylaşan Hasırcı, öncelikle kabağın reçelini yapacağını belirtti. Reçel yapımında kabağı şeker büyüklüğünde doğrayıp üzerine toz şeker ekleyerek akşamdan sabaha kadar beklettiğini, daha sonra kendi suyuyla pişirdiğini anlattı. Soğuduktan sonra kavanozlara koyduğu reçeli kış aylarında tükettiklerini söyledi.

Ayrıca kabağın yalnızca reçel olarak değil, gözleme ve köfte gibi farklı yemeklerde de kullanıldığını belirten Hasırcı, evin ihtiyacı kadar ayırdıktan sonra kalan ürünleri komşularına dağıtacağını ifade etti.

Olay, yerel halkın gündeminde yer alırken, bağ kenarında yetişen bu tür büyük ürünlerin tarımsal merak ve paylaşım kültürünü canlı tuttuğu görüldü.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE BAĞ KENARINA EKİLEN KABAK ÇEKİRDEĞİNDEN YETİŞEN 1 METRE UZUNLUĞUNDA VE 60 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ DEV KABAK, GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ. KABAĞI YETİŞTİREN ZELİHA HASIRCI, DEV KABAĞI REÇEL YAPARAK DEĞERLENDİRECEĞİNİ SÖYLEDİ.