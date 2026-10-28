Vize'de aile dramı: eşini vurdu, ardından kendine ateş etti

Olayın ayrıntıları:

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., evdeki silahla eşine ateş ederek hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın ardından aynı silahla kendisini de vuran şüpheli S.A., ağır yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede eşin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sağlık müdahalesi ve durum:

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı durumdaki S.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hayati tehlikeyi netleştirecek tıbbi değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.

Çocuğun korunması ve soruşturma:

Çiftin 11 aylık kız bebeği, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Güvenlik güçleri ve savcılık, ekiplerle birlikte adreste geniş çaplı inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, olayın nedeni ve gelişimi hakkında yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNDE YAŞANAN OLAYDA, EŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN KİŞİ, ARDINDAN AYNI SİLAHLA KENDİSİNİ VURDU.