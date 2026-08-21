Karabük'te eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu peçete ve 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

karabük ve safranbolu'da eş zamanlı operasyon

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda merkez ile Safranbolu ilçesinde dört ayrı operasyonda çalışma yürüttü. Operasyonların hedefinde uyuşturucu ticareti ve kaçak tütün bulundurmak vardı.

ele geçirilen materyaller:

Aramalarda toplam 2 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 45 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 90 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Maddeler ve materyaller soruşturma delili olarak kayda geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmelerin Cumhuriyet savcılıkları tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Jandarma yetkilileri, eş zamanlı müdahalelerin bölgesel suç zincirlerinin çözülmesine katkı sağladığını belirtti; delillerin kriminal incelemeye gönderildiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER