Karabük’te KPSS günü için özel trafik düzenlemesi ve güzergah uyarısı

Karabük’te KPSS öncesi ulaşım önlemleri

ÖSYM tarafından 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına ilişkin olarak Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bir dizi trafik tedbiri ve yönlendirme planını duyurdu. İl genelinde toplam 6 bin 211 adayın katılacağı sınavın büyük çoğunluğu Karabük Üniversitesi kampüsünde yapılacak.

Kampüs girişleri ve kullanılacak güzergahlar:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi sınavlarında yer alacak yaklaşık bin 712 aday için kampüse girişlerde iki seçenek belirtildi: Balıklar Kayası Kavşağı istikametinden gelerek yüzme havuzunun alt yolunun veya İl Jandarma Kavşağı istikametinden gelerek eski köprü üzerinden üniversite TOKİ yolunun takip edilmesi ve Mühendislik Fakültesi üst kısmındaki girişin kullanılması isteniyor.

Sağlık Bilimleri, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek yaklaşık 2 bin 308 aday için ise Balıklar Kayası Kavşağı ve 100. Yıl Köprü altından kampüs ana girişinin kullanılması gerektiği bildirildi. Bu güzergâhlarda kampüs içerisine girişlerin her iki şeritten tek yönlü yapılacağı, geri dönüşlere izin verilmeyeceği ve çıkışların Ay Yıldızlı Stadyum ile Mühendislik Fakültesi üst kısmındaki çıkıştan sağlanacağı açıklandı.

Emniyetin uyarısı ve uygulama detayları:

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada alınan tedbirlerin adayların sınavlarını güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla uygulandığı vurgulandı. Vatandaşlardan ve sürücülerden, ilan edilen güzergâhlar ile trafik kurallarına riayet etmeleri ve kampüs çevresinde görev yapan trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

ÖSYM TARAFINDAN 6 EYLÜL 2026 PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2026 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVI ÖNCESİ KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ADAYLARIN ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ALINAN TEDBİRLER VE KULLANILACAK GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI.