Havalimanı ekipleriyle koordineli deprem tahliyesi eğitimi Elazığ'da gerçekleştirildi

Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen tatbikat

Elazığ Havalimanı çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen afet farkındalık eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve İtfaiye Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, personelin afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesini amaçladı ve hem teorik hem uygulamalı bölümler içerdi.

Eğitimde verilen temel bilgiler:

Eğitimde, olası bir deprem anında alınması gereken önlemler ve doğru davranış biçimleri ayrıntılı şekilde aktarıldı. Katılımcılara ayrıca afet anında yaralanan veya kazazede durumundaki kişilere yapılacak ilk müdahaleler ile binalarda mahsur kalanların güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik yöntemler teorik olarak anlatıldı. Bu bölüm, personelin acil durum prosedürlerini kavramasını sağlamayı hedefledi.

Tatbikat senaryosu ve uygulama aşamaları:

Teorik eğitimin ardından, acil durumlarda toplanma alanı olarak belirlenen sahada deprem senaryosu uygulandı. Senaryoya göre ekipler arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarını yürüttü; tatbikat sırasında ekiplerin koordinasyonu ve müdahale adımları test edildi. Uygulama, çalışanların yönlendirilmesi, toplanma prosedürleri ve sağlık ekiplerinin müdahale akışı açısından gerçekçi şartlarda gerçekleştirildi.

Tatbikat, ilgili tüm ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Düzenlenen eğitim ve uygulama, Elazığ Havalimanı personelinin afet hazırlık düzeyini artırmayı ve olası acil durumlara daha hızlı, etkin yanıt verilmesini sağlamayı amaçlıyor.

ELAZIĞ HAVALİMANI’NDA DEPREM TAHLİYE TATBİKATI