Köyceğiz’de okul liderleri yeni dönemin yol haritasını çizdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilçe genelindeki resmi ve özel okullarda görev yapan müdürlerin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapıldı ve sene başına ilişkin iş ve işlemler detaylı şekilde masaya yatırıldı.

gündemdeki öncelikler ve uygulamalar:

Toplantının ana gündemini Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başı genelgesi ile bunun hayata geçirilmesine yönelik uygulama adımları oluşturdu. İlçe düzeyinde yürütülecek iş ve işlemler, okul bazında sorumluluk dağılımı ve olası aksaklıklara karşı alınacak önlemler katılımcıların değerlendirmesine sunuldu. Müdürler, okulların fiziki hazırlıkları, idari süreçler ve iletişim kanallarının etkin kullanımına ilişkin geri bildirimlerini paylaştı.

ilçe yönetiminin değerlendirmesi ve beklentiler:

Toplantıya Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ile şube müdürleri Avni Aytekin ve Muhammet Emin Şen katıldı. İlçe yönetimi; koordinasyon, denetim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca okullar arasında iyi uygulamaların paylaşılması ve ihtiyaçların hızlı şekilde tespiti için iletişim kanallarının düzenli kullanılması kararlaştırıldı.

Taner Şen toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: Kurumlarımızdaki birçok iş yükünü büyük bir sorumlulukla yürüten, emek veren kıymetli müdürlerimize teşekkür eder, yeni eğitim öğretim yılı içerisinde başarılar dileriz

Katılımcıların ortak vurgusu, eğitim-öğretim kalitesinin korunması ve öğrencilerin güvenli, düzenli bir eğitim ortamına kavuşması oldu. Toplantı, sene başı uygulamalarının netleştirilmesi ve müdürler arası istişare kültürünün güçlendirilmesi hedefiyle sonlandırıldı.

KÖYCEĞİZ’DE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL MÜDÜRLERİYLE DEĞERLENDİRİLDİ