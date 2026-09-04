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Elazığ il tarım personeline madde bağımlılığına karşı rehberlik eğitimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline Narkorehber Eyyüp Esergün tarafından ergenlik belirtileri ve aile iletişimine odaklı madde farkındalığı eğitimi verildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ il tarım personeline madde bağımlılığına karşı rehberlik eğitimi

Eğitimin amacı ve uygulaması:

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen eğitim, çalışanlarda uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bilinç oluşturmayı amaçladı. Eğitim, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinden görevli Narkorehber Eyyüp Esergün tarafından gerçekleştirildi.

Sunumda, uyuşturucu maddelerin bireyler üzerindeki fiziksel, psikolojik ve davranışsal etkileri detaylı biçimde aktarıldı. Katılımcılara madde kullanan veya kullanma şüphesi olan kişileri gözleme ve doğru adımları atma konusunda temel bilgiler verildi.

Ergenlik dönemine özel uyarılar:

Eğitimde özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek işaretler üzerinde duruldu. Aile ve sosyal çevreden uzaklaşma, ani duygu ve davranış değişimleri, arkadaş çevresinde meydana gelen farklılaşmalar ile günlük yaşam alışkanlıklarındaki değişiklikler madde kullanımına işaret edebilecek önemli göstergeler olarak tanımlandı ve nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı.

ailelere yaklaşım ve iletişim önerileri:

Sunumda ayrıca, madde kullandığından şüphelenilen veya madde kullandığı öğrenilen çocuklara ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği konusunda da bilgi paylaşıldı. Doğru iletişimin önemi vurgulanarak, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurabilmeleri için izlemeleri gereken yöntemler üzerinde duruldu.

Katılımcılara, belirtiler görüldüğünde profesyonel yardım yolları ve ilgili kurumlarla nasıl iletişime geçileceği hakkında da yönlendirme yapıldı. Eğitim, kurum çalışanlarının farkındalığını artırmayı ve aile-çevre etkileşiminde daha bilinçli adımlar atılmasını sağlamayı hedefliyor.

ELAZIĞ’DA MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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