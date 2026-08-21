Karacabey Malkara kıyılarında yunusların kıyıya kadar süren av gösterisi

Karacabey Malkara kıyılarında yunuslar denize yakın bölgede avlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Malkara kıyıları boyunca ilerleyen yunuslar, kıyıya yakın bölgelerde görüldü. Denize giren vatandaşlar, balık sürülerini takip eden yunusların kıyıya kadar yaklaşmasıyla karşılaştı ve yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşların gözünden anlar:

Kıyıya yakın mesafede ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden dalış yaptı. Bölgedeki kişiler, yunusların balık sürülerini takip ederek kıyıya kadar gelmesini izledi; bu anlar sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

Görüntülerin öne çıkan detayları:

Kayıtlarda, yunusların balıkları izleme ve peşlerinden sürükleme davranışları net biçimde görülüyor. Özellikle cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde yunusların kıyıya yakın avlanışı ve su yüzeyine çıkıp yeniden dalmaları dikkat çekti.

Bölge sakinleri, kısa süreliğine de olsa deniz yüzeyinde yaşanan hareketliliği izleme fırsatı buldu. Yunusların kıyıya yakın alanlarda avlanması sahildeki atmosferi canlandırdı ve izleyenlere doğal bir gösteri sundu.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİ MALKARA KIYILARINDA BALIK SÜRÜLERİNİN PEŞİNDEN İLERLEYEN YUNUSLAR, VATANDAŞLARIN DENİZE GİRDİĞİ KIYI KESİMLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.