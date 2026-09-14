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Karacabey'de çarpmayla yola savruldular: motosikletteki iki kişi yaralandı

Karacabey'in Sırabademler Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki iki kişi yola savrularak yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:54

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karacabey'de çarpmayla yola savruldular: motosikletteki iki kişi yaralandı

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinin Sırabademler Mahallesinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savrularak yaralandı.

Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde çarpışma anı ve yaralıların yere düşmesi yer alıyor.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Polis, çarpışmanın nedenini ve kaza anındaki koşulları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görgü tanıkları ve görüntü kayıtları:

Kazayı görenlerin ifadeleri ile güvenlik kamerası kayıtları, olayın aydınlatılmasında önemli delil olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, soruşturmanın ardından kazayla ilgili açıklama yapacağını bildirdi.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETTE...

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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