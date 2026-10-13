Karacasu'da ev yangını: anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Karacasu'da ev yangını sonrası kayıplar

Aydın’ın Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan ev yangınında ilk belirlemelere göre evde bulunan Mehmet, Meryem ve 30 yaşındaki Tayfun Çınar yaralandı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriminde bulunmasının ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahaleye geldi.

Olayın gelişimi:

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin ortak çabasıyla evdeki üç kişi kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan aile üyeleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan anne Meryem Çınar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne için düzenlenen cenaze töreninin ardından çiftin oğlunun da sağlık durumunda kötüleşme görüldü.

Hastane süreci ve soruşturma:

İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 30 yaşındaki Tayfun Çınar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak savcılık ve yetkili birimlerce başlatılan soruşturma geniş çaplı şekilde sürdürülüyor. Yangında yaralanan baba Mehmet Çınar ise tedavisi devam eden ve hayati tehlikesi süren hasta olarak bildirildi.

Anne Meryem Çınar’ın cenazesi töreninin ardından toprağa verildi. Genç Tayfun Çınar’ın cenazesinin ise işlemlerin tamamlanmasının ardından Çamarası Mahallesi’nde defnedileceği açıklandı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve olay anındaki müdahalelerin ayrıntılarını belirlemek için incelemelere devam ediyor.

Olay, aynı mahallede yaşayanlar arasında derin üzüntü ve şaşkınlık yarattı; yetkililer, benzer olayların önlenmesi için bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININDA YARALANAN VE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYAN ANNE MERYEM ÇINAR’IN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN, HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDEN 30 YAŞINDAKİ TAYFUN ÇINAR DA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ.