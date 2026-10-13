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Mersin'de banka hesapları ve GSM hatları üzerinden yürütülen yasa dışı bahis ağı çökertildi

Mersin'de 22 adrese düzenlenen operasyonda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 37 kişi yakalandı, yasa dışı bahis hesaplarında 3,5 milyar lira tespit edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:59

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de banka hesapları ve GSM hatları üzerinden yürütülen yasa dışı bahis ağı çökertildi

Operasyonun kapsamı ve finansal tespitler:

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis sitelerine para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 17’si şirket olmak üzere 45 şüpheliye ait banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunda kullanıldığı belirlendi. Hesaplarda toplam 3 milyar 520 milyon 70 bin 50 lira 69 kuruşluk işlem hacmi tespit edildi.

Dolandırıcılık yöntemi ve mağdur profili:

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen projeli çalışmada, il dışındaki işsiz vatandaşların iş ve yatırım vaadiyle Mersin’e getirildiği, onların adına GSM hattı ve banka hesabı açtırılarak bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Her iki soruşturmanın birleşen bulguları doğrultusunda, Ankara koordinesinde hazırlanan eş zamanlı operasyonlarda 22 adrese sabah saat 06.00'da baskınlar düzenlendi; aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve 37 şüpheli yakalandı.

Mersin il merkezi ve Erdemli ilçesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 19 şüpheliden birinin cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma süreci ve yasal işlemler:

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında panel dolandırıcılığı suçundan 18, yasa dışı bahis suçundan 44 olmak üzere toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MERSİN’DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINA YÖNELİK 22 ADRESE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI...

MERSİN’DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINA YÖNELİK 22 ADRESE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 37 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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