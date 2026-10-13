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Milas'ta 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan bir kişi kurtarıldı

Milas'ta Tuzabat mevkiinde kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre uçuruma yuvarlandı; araçta sıkışan bir kişi itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Milas'ta 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan bir kişi kurtarıldı

kaza ve ilk müdahale:

Muğla'nın Milas ilçesi, Tuzabat Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 35 CLZ 102 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre aşağıya yuvarlandı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, trafik ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak güvenlik ve kurtarma çalışmalarına başladı.

kurtarma ve yaralının durumu:

Uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerinin ve sağlık personelinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı, ambulansa alınarak hastaneye sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada bir kişi yaralandı ve araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN...

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN ARAÇTA BULUNAN BİR KİŞİ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN YARALI, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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