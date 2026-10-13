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ambulansın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hafif yaralandı

Antalya kavşağında yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayan ambulansın çarpmasıyla gerçekleşen zincirleme kazada 7 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:51

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

ambulansın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hafif yaralandı

kaza yerinde gelişme:

Burdur'da bir ambulansın da içinde olduğu dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Antalya - Burdur kara yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Kazanın temel nedeni olarak yola dökülen yağın zemini kayganlaştırması gösterildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 15 AC 865 plakalı ve M.B. idaresindeki Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ambulansı kavşağa geldiğinde, zemin yağ nedeniyle kayganlaşınca araç frenle duramadı. Ambulans önce kırmızı ışıkta bekleyen 48 ALH 893 plakalı otomobile (sürücü: S.E.) ardından 15 NR 303 plakalı kamyonete (sürücü: S.Ç.) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önündeki 07 AER 113 plakalı otomobile (sürücü: R.K.) çarptı.

yaralılar ve müdahale:

Kazada ambulansta bulunan sürücü M.B., hemşire S.A., doktorlar A.Ö. ve E.Ö., ayrıca H.Ö., kamyonet sürücüsü S.Ç. ile araçta yolcu olan H.Ç. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi; yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hepsi Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı ve yola dökülen yağın kaynağı ve sorumluluklar soruşturuluyor.

BURDUR&#039;DA AMBULANSIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ HAFİF...

BURDUR'DA AMBULANSIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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