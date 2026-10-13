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Başkan Zencirci uyardı: Germencik'te kamu malına zarar veren davranışlara izin yok

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çöp konteynerlerini deviren ve çevreyi kirleten sorumsuz davranışlara karşı tespit ve yaptırım yapılacağını söyledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkan Zencirci uyardı: Germencik'te kamu malına zarar veren davranışlara izin yok

Başkan Zencirci'den uyarı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçedeki çöp konteynerlerinin devrilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Paylaşımında "Temiz Bir Germencik İçin Ortak Sorumluluk" başlığını kullanan Zencirci, belediye ekiplerinin çalışmalarına dikkat çekti.

belediyenin çalışmaları:

Zencirci, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleri, ilçemizin temizliği için disiplinle durmaksızın çalışıyor sözleriyle ekiplerin düzenli hizmet verdiğini vurguladı. Belediye, günlük temizlik ve konteyner bakımıyla halk sağlığı ve çevre düzenini korumayı sürdürüyor.

sorumluluk ve yaptırımlar:

Başkan, paylaşımında açıkça şunları ifade etti: "Çöpleri çevreye saçan, kamu malına zarar veren bu sorumsuz davranışları kabul etmemiz mümkün değil." Zencirci, bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında gerekli tespitlerin yapılacağını ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Mesaj, hem kamu mallarının korunması hem de ortak yaşam alanlarının temiz tutulması gerektiğini hatırlatan bir çağrı niteliğinde. Zencirci, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaparak, ilçenin temizliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu yineledi.

Kamuoyuna yapılan bu duyuruda, hem belediye ekiplerine destek hem de sorumsuz davranışlara karşı hukuki süreçlerin işletileceği vurgulandı; yetkililer tespit çalışmalarını sürdürecek ve ihlaller için işlem yapılacağı tekrarlandı.

BAŞKAN ZENCİRCİ: &quot;KAMU MALINA ZARAR VEREN DAVRANIŞLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL&quot;

BAŞKAN ZENCİRCİ: "KAMU MALINA ZARAR VEREN DAVRANIŞLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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