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Kırşehir'de çarpışma sonrası vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada

Kırşehir'de tali yoldan çıkan otomobile ters yönden çarpan motosikletin kazası güvenlik kamerasına yansıdı; sürücü vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir'de çarpışma sonrası vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada

Kaza görüntüleri ve olayın kısa özeti

Kırşehir'de Terme Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ters yönden gelen bir motosiklet ile tali yoldan ana yola çıkan bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu; olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, kavşakta tali yoldan ana yola çıkan otomobile doğru ilerleyen araçla, ters yönde giden motosiklet karşılaştı. İki aracın temas ettiği anda motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek yola savruldu. Çarpışmanın şiddeti ve araçların konumu, kamera kayıtlarında net şekilde görülüyor.

Çevredekilerin müdahalesi:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine koştu ve yerde yatan sürücünün yanına gelerek yardım etti. Bir süre yerde kalan motosiklet sürücüsü, vatandaşların desteğiyle kısa süre sonra ayağa kalktı. Olayla ilgili olarak başka bir yaralanma veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Görüntüler, çarpışmanın gelişimini saniye saniye belgeleyerek kaza anının ve sonrasındaki müdahalenin detaylarını gösteriyor. Soruşturma veya resmi açıklama bilgileri haberde yer almamaktadır.

Kırşehir&#039;de ters yönden giden motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada

Kırşehir'de ters yönden giden motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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