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Perseverance Mars'ta Opportunity'nin rekorunu geçerek yeni kilometre taşına ulaştı

NASA'nın Perseverance aracı, 2021'den beri Mars'ta 45,22 km kat ederek Opportunity'nin 45,16 km rekorunu geride bıraktı; görev 2028'e dek sürecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:58

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Taylan Polat

Perseverance Mars'ta Opportunity'nin rekorunu geçerek yeni kilometre taşına ulaştı

rekorun kırılması:

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) robotik aracı Perseverance, 2021'de Mars'a inişinden bu yana yüzeyde toplam 45.22 kilometre yol kat ederek Dünya dışındaki herhangi bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu elde etti.

Bu başarı, 2004–2018 yılları arasında görev yapan Opportunity'nin 45.16 kilometrelik rekorunu geride bırakıyor. Perseverance, bu kilometreye görevinin 2 bin 6’ncı gününde ulaşırken, Opportunity'nin yaklaşık 15 yılda kat ettiği mesafeyi yaklaşık 5.5 yılda tamamladı.

hareket ve operasyon ayrıntıları:

Otomobil boyutundaki, 6 tekerlekli Perseverance'ın beklenenden daha fazla mesafe kaydetmesinde aracın hareket sistemlerinin iyi durumda olması etkili oldu. Proje yöneticisi Steven Lee, "Görevde en fazla 12.4 mil (19.96 kilometre) sürüş öngörülmüştü. Bunu çok aştık ve tüm hareket sistemlerinin tamamen çalışır durumda olması ve uzun süreli yer testlerinin olumlu sonuçlarıyla Perseverance’ın önümüzdeki yıllarda bu rekoru daha da geliştireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

misyonun geleceği:

Perseverance'ın Jezero Krateri'nin kenarındaki keşif çalışmaları 2028 yılının sonuna kadar planlandı. NASA'nın açıklaması, aracın halen aktif olması ve hareket kabiliyetini koruması durumunda rekorunu daha da artırabileceğine işaret ediyor.

PERSEVERANCE&#039;NİN MARS&#039;TA ÇEKTİĞİ KARE

PERSEVERANCE'NİN MARS'TA ÇEKTİĞİ KARE

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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