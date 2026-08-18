Karadağ barajı kemah ovasında 2 bin 810 dekarlık arazinin sulamasını sağlayacak

Karadağ Barajı: amaç ve kapsam

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Erzincan’ın Kemah ilçesinde inşa edilen Karadağ Barajı projesi bölge tarımında önemli bir dönüm noktası olmayı hedefliyor. Bakanlık yatırımları; suyun etkin kullanımı, kuraklıkla mücadele ve modern sulama altyapısının yaygınlaştırılması amaçları doğrultusunda sürdürülüyor. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü denetiminde devam eden çalışmanın tamamlanmasıyla bölge üreticilerinin suya erişimi ve üretim güvenliği güçlendirilecek.

barajın teknik özellikleri:

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta projeyi değerlendirirken, tesisin temelden 43 metre yüksekliğe sahip olduğunu ve toplam 714 bin metreküp su depolama hacmi bulunduğunu belirtti. Bu kapasiteyle baraj, yerel su rezervlerini düzenleyerek sulama dönemlerindeki dalgalanmaları azaltmayı ve su kaynaklarının daha düzenli yönetilmesini sağlamayı amaçlıyor.

bölge tarımına katkıları:

Balta, Karadağ Barajı’nın tamamlanmasıyla 2 bin 810 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemlerine kavuşacağını vurguladı. Proje ile tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Modern sulama altyapısı, su verimliliğini artırarak aynı alanda daha yüksek ve daha istikrarlı ürün elde edilmesine yardımcı olacak.

Uzun vadede, barajın iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık risklerine karşı yerel dayanıklılığı artırması bekleniyor. Balta, suyun sürdürülebilir yönetiminin önemine dikkat çekerek DSİ’nin Türkiye genelinde su altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüreceğini, Karadağ Barajı’nın Erzincan ve ülke tarımı için hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Yatırım tamamlandığında bölge halkının uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması projedeki öncelikler arasında yer alacak. Projenin işletmeye alınması, yerel ekonomiye sağlanacak katkı ve üreticilerin gelir kalitesindeki potansiyel artış açısından takip edilecek önemli gelişmeler arasında bulunuyor.

KARADAĞ BARAJI BÖLGE TARIMINA CAN SUYU OLACAK