Karadeniz'de hasar gören gemi İnebolu Limanı'na getirildi

Romanya açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğrayan Palau bayraklı Larissa 1 isimli kargo gemisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanı'na çekildi. Geminin hasar aldığı ve kıyıya güvenli biçimde getirildiği bildirildi.

Seyir ve saldırı ayrıntıları:

Larissa 1, Ukrayna'ya gitmek üzere Romanya'nın Sulina limanına doğru seyrederken insansız hava aracı saldırısına uğradı. Olay sonucu gemide hasar meydana geldiği ve daha fazla inceleme için İnebolu'ya yönlendirildiği öğrenildi.

İnebolu'da yapılacak onarım çalışmaları:

149 metre uzunluğundaki kargo gemisinin İnebolu Tersanesi'nde bakım ve onarım çalışmalarından geçirileceği bildirildi. Onarım süreci ve geminin durumuyla ilgili çalışmalar liman yetkilileri tarafından yürütülecek.

ROMANYA AÇIKLARINDA DRON SALDIRISINA UĞRAYARAK HASAR GÖREN PALAU BANDRALİ LARİSSA 1 İSİMLİ KARGO GEMİSİ, İNEBOLU LİMANI'NA ÇEKİLDİ.