Vaka ve acil transfer:

Nahçıvan’da aniden başlayan sırt ve göğüs ağrısı ile başvuran 32 yaşındaki kadın hastaya yapılan tetkiklerde Tip 1 aort diseksiyonu tanısı konuldu. Hasta önce Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi, ardından gece saatlerinde 112 Acil Sağlık ekipleriyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezine getirildi. Hastanın tıbbi geçmişinde Marfan sendromu bulunduğu ve aile öyküsünde aynı hastalık nedeniyle bir kardeşini kaybettiği belirtildi.

Ameliyat ve uygulanan teknik:

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ile Acil Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından hastaya acil müdahale kararı alındı. Hastada Tip 1 diseksiyonun yanı sıra ileri derecede kalp kapak yetmezliği tespit edildi; hasta yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaydı. Operasyonda özel bir cerrahi teknik olan Cabrol prosedürü uygulandı. Ekip, gece saat 21.00 sıralarında ameliyata başladı ve operasyon yaklaşık 6 saat sürdü. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve hastanın stabil halde servise çıkarılması planlandı.

Uzmanların değerlendirmesi:

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Tip 1 aort diseksiyonunun yüksek ölüm riski taşıyan bir tablo olduğunu vurgulayarak, "Tip 1 diseksiyon dediğimiz hastalık, hastaneye ulaşabilen hastalarda bile ölüm riski yüzde 50’nin üzerinde olan bir hasta grubunu kapsıyor" dedi. Sarıkaya, merkezin deneyimli ekibi ve altyapısının böyle acil olgularda belirleyici olduğunu, hastanın merkezlerine kabul edilip başarılı bir müdahale ile hayata tutunduklarını ifade etti.

Op. Dr. Murat Sezgin de vakaya ilişkin, "Hastamız Nahçıvan nüfusuna kayıtlıydı. Tip 1 diseksiyon ve ileri derecede kapak yetmezliği vardı. Ekibimizle acil olarak ameliyata aldık ve yaklaşık 6 saat süren operasyonu başarıyla tamamladık" şeklinde konuştu.

NAHÇIVAN'DA AORT DAMARINDA YIRTILMA (TİP 1 AORT DİSEKSİYONU) TEŞHİSİ KONULAN 32 YAŞINDAKİ KADIN HASTA, VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKLAŞIK 6 SAATLİK AMELİYATLA HAYATA TUTUNDU.