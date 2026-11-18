Heyelanın etkisi ve zararlar:

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı Köyü Merkez Mahallesinde son günlerde artan toprak hareketliliği, bölgedeki yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Önceki gün başlayan kayma, kısa sürede alanda genişleyerek mahalle yolunun kapanmasına neden oldu.

İlk aşamada Örey ve Köseretaşı mahallelerini birbirine bağlayan yolun kapanmasının ardından, Merkez Mahallesi'nde daha büyük çaplı bir toprak kayması kaydedildi. Heyelanın ulaştığı noktalardan birinde bir ahır zarar görürken, muhtarlığa ait Köy Konağı binası da risk nedeniyle mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Altyapı, iletişim ve ulaşım çalışmaları:

Bölgedeki altyapı hizmetlerinde, elektrik ve içme suyu tedarikinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Buna karşın toprak kayması sabit telefon hatlarında kesintiye neden olurken, GSM hatları çalışmaya devam ediyor.

Kapanan mahalle yollarına alternatif olarak belirlenen Gündoğdu tali yolunda iyileştirme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülüyor; amaç, ulaşımın güvenli bir güzergâh üzerinden sağlanmasını temin etmek.

Yetkililerin incelemeleri ve bölge sakinlerinin endişesi:

İlçe Özel İdaresi ve AFAD ekipleri, heyelan sahasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve bölgede inceleme ile değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Heyelanın devam etmesi, Hacı Köyü'nde yaşayanların endişesini artırmış durumda; yetkililer alanda gerekli tedbirlerin alınması için izleme ve müdahale hazırlığını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyarırken, çalışmalarda yaşanabilecek değişiklikler ve yol durumuna ilişkin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

TÜRKELİ'DE HEYELAN TEHLİKESİ SÜRÜYOR: KÖY KONAĞI MÜHÜRLENDİ SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI HACI KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN HEYELAN ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. ÖNCEKİ GÜN BAŞLAYAN TOPRAK KAYMASININ ARDINDAN BÖLGEDE YAŞANAN HAREKETLİLİK DEVAM EDERKEN, HEYELANIN ULAŞTIĞI SON NOKTA TEHLİKENİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR.