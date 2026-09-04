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Karadeniz'de zıpkınla avlarken yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde zıpkınla balık avlamak için Karadeniz'e dalan 62 yaşındaki Metin Baysal, uzun süre yüzeye çıkmayınca cansız halde bulundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:19

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karadeniz'de zıpkınla avlarken yaşamını yitirdi

olayın meydana geldiği yer:

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Akbayır köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Metin Baysal zıpkınla balık avlamak için Karadeniz'e daldı. Baysal'ın uzun süre su yüzeyine çıkmaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu kontrol etti ve su yüzeyinde Baysal'ın cansız bedeni bulundu.

sahil güvenlik müdahalesi ve cenaze işlemleri:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, Metin Baysal'ın cenazesini alarak Cide Limanı'na getirdi ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Cenaze, adli ve tıbbi işlemler için Cide Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE ZIPKINLA BALIK TUTMAK İÇİN KARADENİ’ZE DALIŞ YAPAN METİN BAYSAL...

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE ZIPKINLA BALIK TUTMAK İÇİN KARADENİ’ZE DALIŞ YAPAN METİN BAYSAL BOĞULDU. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, BOĞULAN ŞAHSIN CENAZESİNİ DENİZDEN ALARAK KIYIYA ÇIKARTTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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