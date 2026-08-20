Tarihi gümrük meydanı Ayvalık'ta kültürün buluşma noktası

Tarihi Gümrük Meydanı yeniden hayat buldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kent merkezindeki Tarihi Gümrük Meydanı, geçmişten gelen kimliğini koruyarak sosyal ve kültürel yaşama yeniden kazandırıldı. Uzun yıllar otopark olarak kullanılan alan, yapılan düzenleme sonrası halkın kullanımına açıldı ve hızla kültür-sanat etkinliklerinin yeni adresi haline geldi.

konser akşamı:

Önceki akşam meydanda düzenlenen konserde sahneyi alan Mahallevleri Ritim Grubu, Ayvalıklıları ve kente gelen ziyaretçileri bir araya getirdi. Tarihi dokunun doğal ışıklandırmayla bütünleştiği mekânda, hafif esen poyrazın serinliği eşliğinde dinleyiciler müziğe kapıldı; kimi zaman şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi, kimi zaman ritme dansla karşılık verildi.

Konser boyunca meydanda oluşan sıcak ve renkli görüntüler, mekanın yalnızca estetik açıdan değil, toplumun bir araya geldiği ortak bir mekan olarak da değerini yeniden kazandığını gösterdi. Etkinlik, Ayvalık’ın yaz akşamlarına canlılık katan kültürel buluşmalardan biri olarak kayda geçti.

yerel katılım ve destek:

Etkinliği yerel halkla birlikte izleyenler arasında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi ve Mahalleevleri gönüllüsü Canan Ergin de vardı. Ergin, gece boyunca vatandaşlarla şarkılara eşlik edip oyunlara katılarak konserin coşkusunu paylaştı; bu tür katılımların meydanın kamusal kullanımı ve toplantı alanı olarak önemini pekiştirdiğine dikkat çekildi.

Sonuç olarak, Tarihi Gümrük Meydanı düzenleme sonrası sadece fiziksel bir yenileme yaşamamış; kentin kültür ve sanat hayatına yeniden entegre olan, toplumsal etkileşimi besleyen bir merkez olarak konumunu sağlamlaştırmıştır. Meydan, yaz boyunca benzer etkinliklerle Ayvalıklıları buluşturmaya devam edecek gibi görünüyor.

AYVALIK’TA TARİHİ GÜMRÜK MEYDANI SANATSEVERLERİN BULUŞMA NOKTASI OLDU